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На 99-м году жизни умер последний фронтовой кинооператор Борис Соколов

Документальное кино
    17.01.2019, 14:44
Текст:   Олег Усков

Борис Соколов, последний советский фронтовой кинооператор, оператор Победы, скончался на 99-м году жизни. Об этом передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.

Прощание с Борисом Соколовым пройдет 21 января в Доме кинематографистов. Похороны - на Ваганьковском кладбище.

Соколов родился 13 февраля 1920 года. В 1941-м окончил операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова - ВГИК. Проходил практику на Центральной студии кинохроники.

В сентябре того же года был эвакуирован с киностудией в Казахстан, где на Алма-Атинской студии три года снимал тыловую хронику, а 1944-м году был направлен на 1-й Белорусский фронт. После чего служил в киногруппе Забайкальского фронта.

Отснятый Борисом Соколовым материал вошел в документальные фильмы "Знамя победы над Берлином водружено", "Берлин", "Разгром милитаристской Японии".

Соколов был одним из операторов, участвовавших в съемках подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Кроме того, Соколов работал в игровом кино, сняв, в частности, мюзикл Германа Ливанова с Татьяной Пельтцер и Евгением Леоновым "В этот праздничный вечер" и драму с Переверзевым и Милляром "Как поймать Семагу".

Награжден медалями "За оборону Москвы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". За ленту "Советская Латвия" оператору была присуждена Сталинская премия.

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