Названы самые популярные у белорусских и российских туристов страны

Турция, Египет, Украина и Россия стали самыми популярными странами у белорусских туристов в 2018 году, передает БЕЛТА со ссылкой на замдиректора департамента по туризму министерства спорта и туризма Беларуси Виталия Грицевича.

По словам председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого, в последние два года растет и турпоток из Беларуси в Грузию и Албанию. Ездить в эти страны для белорусов просто и дешево - сказывается отсутствие виз.

У россиян приоритеты несколько отличаются, хотя лидер тот же. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), самой популярной страной у российских туристов стала Турция.

"По итогам года Турция приняла шесть миллионов туристов из РФ, что является рекордом: по факту это каждая пятая поездка россиян в дальнее зарубежье", - сообщили в АТОР. На втором месте находится Таиланд, на третьем - Германия. Следом идут Италия, Испания, Кипр, Греция, ОАЭ, Тунис и Вьетнам.

Из стран постсоветского пространства по величине турпотока из России лидируют Грузия, Белоруссия, Армения и Азербайджан. Количество туристов, посетивших Грузию в 2018 году, выросло на 22 процента по сравнению с 2017-м годом.