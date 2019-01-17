От рака умер культовый канадский актер Пол Косло

Актер и продюсер Пол Косло скончался 9 января на 75-м году жизни в своем доме в Лейк-Хьюз, Калифорния, от рака поджелудочной железы. Об этом пишет Deadline со ссылкой на родных покойного.

Veteran character actor Paul Koslo, known for roles in The Omega Man, Robot Jox, and Stargate: SG-1, dead at 74 https://t.co/Avl1oJMyLt pic.twitter.com/4XuhO90xUx — SYFY WIRE (@SyfyWire) 15 января 2019 г.

Косло, настоящее имя которого Манфред Козловский, родился в Германии в 1944-м - его отец служил в немецкой армии в годы Второй мировой, после ее окончания вместе с семьей переехав в Саскачеван (Канада), где будущий актер и вырос.

Еще в юности решил стать актером. Поступил в Национальную Театральную Школу Канады в Монреале.

Paul Koslo, actor in 'The Omega Man' and 'The Stone Killer,' dies at 74 https://t.co/G5yrXrBdtG pic.twitter.com/WsYO3mjckG — Hollywood Reporter (@THR) 15 января 2019 г.

Дебютировал в 1966 на телевидении, в сериале "Фестиваль", взял псевдоним Пол Косло. Далее сыграв свыше ста ролей. В том числе - в упоминающемся в "Криминальном чтиве" военном байкерском боевике "Вьетнамские ангелы", фильмах и сериалах "Исчезающая точка", "Дымок из ствола", "Хладнокровный убийца", "Джо Кидд" - с Клинтом Иствудом, "Роботы-бойцы", "Мистер Маджестик" - с Чарльзом Броснаном, "Проект "Охотник за тенью", "Бассейн утопленников" - с Полом Ньюманом, "Человек Омега", "Путешествие проклятых", "Врата рая", "Миссия невыполнима", "Невероятный Халк", "Звездный крейсер Галактика", "Крутой Уокер", "Команда "А", "Флэш", "Секретный агент Макгайвер", "Рыцарь дорог".

RIP Paul Koslo (June 27, 1944 – January 9, 2019) He appeared in some great movies....Mr Majestyk, Joe Kidd, The Omega Man, Rooster Cogburn, The Stone Killer, Freebie and The Bean, The Laughing Policeman #rippaulkoslo #paulkoslo pic.twitter.com/G0GpiJca7i — Stephen Wilson (@stephenwilson04) 16 января 2019 г.

В 1974 актер стал одним из основателей театра The Met Theatre в Лос-Анджелесе, где встретил свою будущую жену - Аллер Патерсон Косло.

В 2004 Косло отошел от кино, вскоре став владельцем ресторана у озера Лейк-Хьюз.