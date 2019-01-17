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От рака умер культовый канадский актер Пол Косло

Мировое кино
    17.01.2019, 14:58
Текст:   Олег Усков

Актер и продюсер Пол Косло скончался 9 января на 75-м году жизни в своем доме в Лейк-Хьюз, Калифорния, от рака поджелудочной железы. Об этом пишет Deadline со ссылкой на родных покойного.

Косло, настоящее имя которого Манфред Козловский, родился в Германии в 1944-м - его отец служил в немецкой армии в годы Второй мировой, после ее окончания вместе с семьей переехав в Саскачеван (Канада), где будущий актер и вырос.

Еще в юности решил стать актером. Поступил в Национальную Театральную Школу Канады в Монреале.

Дебютировал в 1966 на телевидении, в сериале "Фестиваль", взял псевдоним Пол Косло. Далее сыграв свыше ста ролей. В том числе - в упоминающемся в "Криминальном чтиве" военном байкерском боевике "Вьетнамские ангелы", фильмах и сериалах "Исчезающая точка", "Дымок из ствола", "Хладнокровный убийца", "Джо Кидд" - с Клинтом Иствудом, "Роботы-бойцы", "Мистер Маджестик" - с Чарльзом Броснаном, "Проект "Охотник за тенью", "Бассейн утопленников" - с Полом Ньюманом, "Человек Омега", "Путешествие проклятых", "Врата рая", "Миссия невыполнима", "Невероятный Халк", "Звездный крейсер Галактика", "Крутой Уокер", "Команда "А", "Флэш", "Секретный агент Макгайвер", "Рыцарь дорог".

В 1974 актер стал одним из основателей театра The Met Theatre в Лос-Анджелесе, где встретил свою будущую жену - Аллер Патерсон Косло.

В 2004 Косло отошел от кино, вскоре став владельцем ресторана у озера Лейк-Хьюз.

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