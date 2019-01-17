Крещенские морозы придут в Москву на следующей неделе

Традиционные крещенские морозы придут в столичный регион на следующей неделе, сообщил в среду на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сама же крещенская ночь в регионе будет мягкой - ожидается легкий морозец, от 4 до 6 ниже нуля. Такая же температура будет и днем 19 января. А вот в ночь на 20 января будет уже до минус 8 градусов, в ночь на 21 января - минус 7-12 градусов.

Морозная погода придет в Москву с 22 января. По данным Вильфанда, ночные температуры составят около 13-18 градусов, а днем ожидается 10-14 градусов.