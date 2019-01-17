В Москве откроются два детских технопарка в 2019 году

В нынешнем году в столице появятся еще два детских технопарка. В итоге их общее количество в городе увеличится до 17. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня День детей-изобретателей. Убежден, что креативные идеи ребенка надо уважать и поддерживать, для этого мы и создаем детские технопарки. Сейчас их 15, они есть в каждом округе Москвы. А в этом году мы откроем еще два", - написал градоначальник на своей странице в "ВКонтакте".

Собянин отметил, что основные направления в столичных технопарках - космонавтика, био- и нанотехнологии, робототехника, IT и моделирование. Их выпускники смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университет, добавил мэр Москвы.

В настоящее время в столице работают 15 детских технопарков. Все они базируются при столичных вузах и научных организациях и функционируют при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Власти столицы ожидают, что к 2020 году число слушателей технопарков вырастет до 80 тысяч человек.