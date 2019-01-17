В ТиНАО неизвестный угнал экскаватор стоимостью 2,5 миллиона рублей

На территории промзоны в ТиНАО неизвестный мужчина похитил экскаватор-погрузчик.

Как сообщает "Агентство Москва", инцидент произошел утром 16 января в поселении Марушинское. Злоумышленник проник на неохраняемую территорию промзоны и угнал экскаватор, принадлежавший индивидуальному предпринимателю. Пострадавший обратился в полицию. По информации агентства, общая сумма материального ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере. Похититель и техника пока не найдены.