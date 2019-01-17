На Сахалине циклон нарушил транспортное сообщение и электроснабжение

Циклон, пришедший в среду на Сахалин, продолжает влиять на погоду в регионе. Сейчас он сместился с южных территорий на северные.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области, из-за буйства стихии было нарушено электроснабжение в Углегорском, Холмском и Невельском районах. Подачу электричества восстановили оперативно. Но другие последствия непогоды ощущаются до сих пор.

Со вторника до улучшения метеоусловий закрыта паромная переправа. Ограничено движение транспорта на участке дороги Ноглики - Оха. Отменены занятия в школах Невельского, Томаринского, Анивского, Холмского, Углегорского, Поронайского и Охинского районов.

Кроме того, согласно информационному табло аэропорта Охи, происходят задержки авиарейсов.

По прогнозам синоптиков, 17 января регион также ожидает сильный снег, метель и ветер до 30 метров в секунду.