Новости

США запланировали на 19 января запуск секретного спутника 05:49
На Сахалине циклон нарушил транспортное сообщение и электроснабжение 05:41
Основатель Vanguard Джон Богл скончался в возрасте 89 лет 05:31
На камчатском вулкане Шивелуч началось извержение 05:14
Вблизи Курил произошли два землетрясения 05:01
СМИ: США и Япония намерены соблюдать санкции в отношении КНДР 05:00
Сын иранской журналистки назвал причину ее задержания в США 04:54
Волочкова передумала оставаться жить на Мальдивах 04:05
На острове Кутиноэрабу в Японии началось извержение вулкана 04:04
Введенный Клинтоном режим ЧП Трамп продлил еще на год 03:58
Протесты против повышения стоимости проезда прошли в Бразилии 03:37
МВД Мексики предложило приравнять кражу бензина к тяжким преступлениям 03:24
В США арестован мужчина за подготовку нападения на Белый дом 03:22
Мэр Гданьска Павел Адамович будет похоронен 19 января 02:59
Депутат Верховной Рады пришел на телеэфир в образе Чаплина 02:48
Пушков заявил о неизбежности выхода США из договора ДРСМД 02:45
Лидер КНДР передал Трампу очередное послание 02:28
Пелоси предложила Трампу перенести его ежегодное послание Конгрессу 02:02
Рослесхоз предложил запретить китайцам покупать древесину у граждан РФ 01:44
Вышел трейлер причудливого космического триллера "Высшее общество" 01:38
Захватившие российских моряков пираты вышли на связь 01:18
Найт: Сиквел "Порока на экспорт" отразит "актуальность русской темы" 01:04
Выпившие бойцы ВСУ подорвались в Донбассе на мине 01:02
Администрация Трампа заставит еще 50 тысяч служащих работать бесплатно 00:40
Первый в мире отель с роботами начал избавляться от них 00:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
17.01.2019 05:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине циклон нарушил транспортное сообщение и электроснабжение

Текст: Дина Непомнящая

Циклон, пришедший в среду на Сахалин, продолжает влиять на погоду в регионе. Сейчас он сместился с южных территорий на северные.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области, из-за буйства стихии было нарушено электроснабжение в Углегорском, Холмском и Невельском районах. Подачу электричества восстановили оперативно. Но другие последствия непогоды ощущаются до сих пор.

На Сахалине циклон нарушил междугороднее движение

Со вторника до улучшения метеоусловий закрыта паромная переправа. Ограничено движение транспорта на участке дороги Ноглики - Оха. Отменены занятия в школах Невельского, Томаринского, Анивского, Холмского, Углегорского, Поронайского и Охинского районов.

Кроме того, согласно информационному табло аэропорта Охи, происходят задержки авиарейсов.

По прогнозам синоптиков, 17 января регион также ожидает сильный снег, метель и ветер до 30 метров в секунду.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков заявил о неизбежности выхода США из договора ДРСМД
В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах
Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами
Кремль назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией