Приморские школьники помогли поймать квартирного вора

Два семиклассника помогли полицейским раскрыть кражу в селе Озерное Приморского края.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, преступник забрался в частный дом и похитил телевизор.

Украденную технику вместе с телевизионным тюнером через некоторое время обнаружили под мостом 12-летние мальчики. Они сфотографировали находку и передали информацию полицейским.

"Благодаря бдительности школьников сотрудникам уголовного розыска удалось задержать с поличным ранее судимого 29-летнего жителя села Яблоновка. В отделе полиции задержанный дал признательные показания", - говорится на сайте УМВД.

В отношении подозреваемого завели дело о краже. Школьникам же вручили памятные подарки и благодарственные письма.