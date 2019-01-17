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17.01.2019 06:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приморские школьники помогли поймать квартирного вора

Текст: Юлия Гарднер

Два семиклассника помогли полицейским раскрыть кражу в селе Озерное Приморского края.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, преступник забрался в частный дом и похитил телевизор.

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Украденную технику вместе с телевизионным тюнером через некоторое время обнаружили под мостом 12-летние мальчики. Они сфотографировали находку и передали информацию полицейским.

"Благодаря бдительности школьников сотрудникам уголовного розыска удалось задержать с поличным ранее судимого 29-летнего жителя села Яблоновка. В отделе полиции задержанный дал признательные показания", - говорится на сайте УМВД.

В отношении подозреваемого завели дело о краже. Школьникам же вручили памятные подарки и благодарственные письма.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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