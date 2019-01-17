В Бурейском районе Приамурья из-за оползня введут режим ЧС

С 18 января в Бурейском районе Амурской области будет введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал в четверг глава района Андрей Литвинов.

"Из-за оползня, который перекрыл русло Буреи, разница в уровнях воды между верхней и нижней частью реки стремительно увеличивается. Образуются опасные пустоты, лед зависает над водой на высоте до трех метров", - сообщается на сайте регионального правительства.

Любые перемещения по льду стали опасны. Поэтому выход и выезд на Бурейское водохранилище запретили.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было решено начать проверки опасных мест. Кроме того, во время действия режима ЧС будут проводиться рейды и патрулирования.