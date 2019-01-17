На пермской трассе погибли женщина и ребенок

На 124-м километре трассы Пермь - Березники произошло ДТП, в результате которого погибла 39-летняя женщина и 12-летний ребенок.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, еще одним пострадавшим в ДТП стал водитель автомобиля Lada Granta, пассажиры которого погибли. При обгоне он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком Scania. С травмами головы и тела он был доставлен в больницу.

Как выяснилось позже, водитель был лишен права управления транспортным средством.

По факту ДТП МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".