В Оренбуржье стройфирма выплатит 11 млн рублей за ущерб природе

В Оренбуржье суд взыскал с руководителя строительной компании ущерб, нанесенный природе в результате нелегального использования недр. Фирма обязана выплатить около одиннадцати миллионов рублей.

Об этом сообщила в четверг прокуратура области. Как установила проведенная надзорным ведомством проверка, в 2013 году ответчик без лицензии добывал полезное ископаемое - суглинок. Незаконная добыча велись на земельном участке площадью более трех гектаров в Октябрьском районе Орска, недалеко от поворота с автодороги Оренбург-Орск на поселок Круторожино. Суглинок использовался фирмой при строительстве на реке Урал дамбы для защиты города от затопления во время весеннего паводка.

- Почти за полгода было добыто около 370 тысяч кубометров природного ресурса. В результате окружающей среде причинен материальный ущерб на сумму около одиннадцати миллионов рублей, - уточнили в ведомстве.

Действия директора стройфирмы были квалифицированы как незаконное предпринимательство (часть 1 статьи 171 УК РФ). Суд признал его вину, однако по истечению сроков давности уголовное дело было прекращено.

Несмотря на это, прокурор Октябрьского района Орска добился взыскания с нелегального пользователя недр суммы ущерба. Новотроицкий городской суд удовлетворил иск в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.