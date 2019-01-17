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17.01.2019 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Потерявшуюся на льду Байкала нерпу спасли сотрудники МЧС

Текст: Надежда Столярчук

Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области оказали помощь нерпе, заблудившейся на байкальском льду.
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Как рассказало ведомство на своей странице в Instagram, животное было замечено примерно в километре от поисково-спасательного отряда в Слюдянке. Нерпа лежала на льду, и рядом не было открытой воды. Судя по всему, животное вынырнуло из лунки и заблудилось, не найдя обратной дороги под лед. Спасатели сутки наблюдали за нерпой, она пыталась сама найти лунку, но не смогла.

Убедившись, что без посторонней помощи животное погибнет, сотрудники МЧС на носилках доставили его на сушу и вызвали ветеринаров.

- Медики осмотрели нерпу и обработали раны, после чего спасатели проделали во льду лунку и отпустили нерпу в воду. В течение суток нерпа еще приплывала к лунке, а потом исчезла в водах Байкала, - рассказали в МЧС региона.

Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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