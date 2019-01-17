В красноярском ТРЦ ребенка укусила змея

Новости

В Амурске снявшего скандальный ролик блогера не привлекут за клевету 15:31
Во Франции нашли забытый гараж с десятками раритетных авто 15:27
В Краснодаре военный судья ушел в отставку после громкого ДТП 15:25
Собянин открыл эстакаду на Волоколамском шоссе 15:22
Крещенские морозы придут в Москву на следующей неделе 15:20
В Перми шесть человек пострадали при пожаре в бизнес-центре 15:20
Рада разрешила миноброны Украины напрямую закупать вооружения за рубежом 15:19
Видео: похорошевший Микки Рурк в трейлере фильма "Париж, я люблю тебя" 15:15
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году 15:13
Ученые воссоздали существо, жившее 300 миллионов лет назад 15:12
"Ротор" назначил нового главного тренера 15:11
Венесуэла будет перерабатывать свое золото в Турции 15:10
Билл Мюррей снова снимется у Софии Копполы 15:06
Вышел стильный трейлер шпионской КГБ-драмы "Код "Красный" 15:02
От рака умер культовый канадский актер Пол Косло 14:58
Бразильская полиция обнаружила 700 килограммов взрывчатки 14:56
В Оренбуржье стройфирма выплатит 11 млн рублей за ущерб природе 14:56
Disney переснимет своего "Горбуна из Нотр Дама" с живыми актерами 14:50
В Британии запретили фотографировать под юбками 14:47
В Подмосковье ликвидировали Одинцовский район 14:46
В Ростовской области военные развернут "алюминиевый ковер" 14:45
На 99-м году жизни умер последний фронтовой кинооператор Борис Соколов 14:44
В Японии от истребителя США F-16 отвалилась деталь 14:41
В Пятигорске от угарного газа пострадали пять человек и один погиб 14:35
В Будапеште задержан футбольный "разоблачитель" 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В красноярском ТРЦ ребенка укусила змея

Текст: Надежда Столярчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В одном из торгово-развлекательных центров Красноярска на мальчика напала змея. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СУ СКР региона.

В омском цирке леопард напал на человека

По словам следователей, один из работников центра дал погладить змею 9-летнему мальчику, и та его укусила. Родители тут же отвезли ребенка в больницу, где ему провели обследование и выяснили, что причин для беспокойства нет. Мальчика укусил полоз из семейства ужеобразных - эти змеи не ядовиты.

Сейчас в ТРЦ проводится проверка, в частности, следователи выясняют, соблюдалась ли правила безопасности при проведении мероприятия для детей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв прогремел в университете во Франции
Власти Хакасии прокомментировали увольнение замминистра финансов
Обвиняемых в убийстве фигуриста Тена приговорили к 18 годам колонии
Верховная рада приняла закон о "церковном рейдерстве"
СМИ узнали о расследовании США против Huawei