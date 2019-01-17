В красноярском ТРЦ ребенка укусила змея

В одном из торгово-развлекательных центров Красноярска на мальчика напала змея. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СУ СКР региона.

По словам следователей, один из работников центра дал погладить змею 9-летнему мальчику, и та его укусила. Родители тут же отвезли ребенка в больницу, где ему провели обследование и выяснили, что причин для беспокойства нет. Мальчика укусил полоз из семейства ужеобразных - эти змеи не ядовиты.

Сейчас в ТРЦ проводится проверка, в частности, следователи выясняют, соблюдалась ли правила безопасности при проведении мероприятия для детей.