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17.01.2019 18:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших при пожаре в петербургской типографии возросло до трех

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге пожарные подразделения, которые тушат горящее здание типографии на Ленинском проспекте, обнаружили на территории тела еще двух человек, таким образом, число жертв пожара возросло до трех, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: https://vk.com/podslushanoperm
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Ранее сообщалось, что из здания с ожогами госпитализировали двух пострадавших.

Напомним, 17 января в 16.54 на Ленинском проспекте, 139 загорелась типография. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров, разрушилось перекрытие между вторым и третьим этажами и в данное время горят именно завалы.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили о локализации пожара. Сейчас его ранг понижен со второго до первого номера.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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