Один человек погиб, трое ранены при пожаре в петербургской типографии

В Петербурге на территории горящей типографии спасатели нашли тело погибшего. Еще три человека госпитализированы с ожогами, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Площадь пожара, по данным ведомства, достигла 100 квадратных метров. Также между вторым и третьим этажами обрушились перекрытия на площади 60 квадратных метров.

На месте происшествия работают 105 сотрудников пожарных подразделений, задействованы 23 единицы техники.

Пожару присвоен второй номер сложности.

Типография расположена в доме №139 по Ленинскому проспекту. В четырехэтажном здании печатаются многие городские издания.