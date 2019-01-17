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17.01.2019 18:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту пожара в петербургской типографии возбуждено уголовное дело

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в связи с пожаром в типографии на Ленинском проспекте, где по уточненным данным погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Пока в региональном СК говорят об одном погибшем. Его личность пока не установлена.

Сейчас пожар локализован, то есть, пожарные подразделения добились того, чтобы пламя не распространялось. Горят завалы на площади около 100 квадратных метров, также в здании обрушились межэтажные перекрытия на площади 60 квадратных метров. На месте происшествия работают 175 огнеборцев, задействована 41 единица техники.

Как только пожар будет потушен и в здание можно будет зайти, сотрудники СК приступят к осмотру места происшествия.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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