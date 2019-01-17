Под Калининградом море вынесло на пляж немецкую торпеду времен войны

Ржавый металлический предмет, похожий на боевую торпеду, обнаружил на морском побережье житель Балтийской косы в Калининградской области 16 января.

Как сообщается на официальной странице администрации Балтийского городского округа в соцсети, 17 января на место обнаружения находки выехали саперы бригады морской пехоты. Они определили, что это немецкая торпеда марки G-7А.

Вес торпеды - более полутора тонн, длина - семь метров, и она все еще взрывоопасна, считают специалисты. По их оценкам, вес взрывчатого вещества составляет 238 килограммов.

Опасный предмет лежит на берегу в шести километрах от ближайшего населенного пункта. Саперы сейчас принимают решение о способе его утилизации, в том числе рассматривается вариант уничтожения на месте с соблюдением всех мер безопасности.