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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге покажут иллюстрации к восьмитомнику Даниила Гранина

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Петербурге в Центральной библиотеке имени Лермонтова открылась выставка "Даниил Гранин. Собрание сочинений", приуроченная к выходу восьмитомника произведений писателя.

На выставке представлены иллюстрации, которые использовались при оформлении книг. Посетители смогут увидеть работы Клима Ли, Александра Кабанина, Валерия Мишина, Олега Яхнина, Валерия Бабанова, Галины Лавренко, а также отца и сыновей Трауготов.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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На нумерованных экземплярах издания есть экслибрис, выполненный Рашидом Доминовым. Посетители также смогут его увидеть.

Выставка в библиотеке будет работать до 9 февраля. Вход свободный.

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