В Петербурге покажут иллюстрации к восьмитомнику Даниила Гранина

В Петербурге в Центральной библиотеке имени Лермонтова открылась выставка "Даниил Гранин. Собрание сочинений", приуроченная к выходу восьмитомника произведений писателя.

На выставке представлены иллюстрации, которые использовались при оформлении книг. Посетители смогут увидеть работы Клима Ли, Александра Кабанина, Валерия Мишина, Олега Яхнина, Валерия Бабанова, Галины Лавренко, а также отца и сыновей Трауготов.

На нумерованных экземплярах издания есть экслибрис, выполненный Рашидом Доминовым. Посетители также смогут его увидеть.

Выставка в библиотеке будет работать до 9 февраля. Вход свободный.