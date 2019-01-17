Под Волгоградом военные водолазы опробовали новое снаряжение

В Межвидовом региональном учебном центре инженерных войск в городе Волжском Волгоградской области прошли практические подводные спуски военных водолазов в новом снаряжении, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В центре есть специально оборудованный бассейне. Курсанты на глубине до пяти метров выполнили инженерно-технические и разведывательные водолазные работы, используя разную амуницию. В том числе и новый комплект легководолазного инженерного снаряжения - СЛВИ-15.

Занятия проводились для получения навыков перед погружением в открытых водоемах. Ныряльщики отрабатывали нормативы, учатся контролировать запас кислорода, ориентироваться в мутной воде, определять стороны света. При работе группами они учились подавать сигналы жестами и с помощью подводных фонарей.

В ходе специальной подготовки аквалангистов обучают выполнять задачи с использованием различной техники на глубине до 20 метров.

Справка "РГ"

СЛВИ-15 специально разработано для выполнения спасательных, ремонтных и других подводных работ на глубинах до 40 метров и скоростях течения до четырех метров в секунду. Комплект снаряжения оснащен изолирующим дыхательным аппаратом ИДА-15.