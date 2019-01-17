На Ямале в одном из подъездов починили водопроводную трубу скотчем

Прокуратура города Лабытнанги проверила информацию об обледенении одного из подъездов. Фотографию с замерзшей лестничной площадки опубликовали двумя днями ранее в социальной сети "Вконтакте".

Внимание прокуратуры обледеневший подъезд дома №20 по улице Мира привлек после того, как о нем рассказало региональное информационное агентство. В сообщении говорилось, что температурный режим в доме нарушен еще с 10 января. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала, специалисты ведомства проверили подъезд, но никаких следов обледенения не обнаружили. При этом выяснилось, что расположенная на лестничной клетке водопроводная труба обмотана скотчем, а работы по ее герметизации не проведены.

В ходе прокурорский проверки будет установлено, по какой причине произошла авария и почему управляющая организация долгое время не обращала внимание на жалобы жильцов дома. Также специалисты оценят, в какой мере были проведены мероприятия по устранению последствий обледенения.

Проверка коснется и администрации города Лабытнанги - прокуратура оценит, как власти контролируют деятельность управляющих организаций и реагируют на обращения граждан.