СК начал проверку вынужденной посадки самолета Екатеринбург-Москва

Уральское следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту вынужденной посадки в Кольцово пассажирского самолета. Борт рано утром поднялся в небо, но спустя буквально полчаса вернулся, так как датчик сигнализировал о возможной неисправности.

Как сообщала "РГ", в самом начале полета сработал сигнал о разгерметизации салона, и экипаж принял решение вернуться. Фактически разгерметизации не было. Около шести часов утра Boeing 737 приземлился в аэропорту вылета в Екатеринбурге. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

"Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято решение", - передает пресс-служба ведомства.