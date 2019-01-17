Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 января 2019 г. 15:08
"Родина"
Текст: Екатерина Зайцева (ведущая рубрики "Кухня Родины")
Родина - №119 (1)

Борщ с пампушками

Праздничный обед к 365-летию воссоединения России и Украины
Ничто так не объединяет, как совместное застолье! А уж под блюда украинской кухни, вдохновлявшие писателей, поэтов, художников... Борщ с пампушками, котлета по-киевски, сало, галушки, смалец, картопляники неразрывно связаны с нашей общей культурой питания.
Украинский борщ. Кухня народов СССР. Украинская ССР. 1981 год. Фото: А. Усанов/РИА Новости
Украинский борщ. Кухня народов СССР. Украинская ССР. 1981 год. Фото: А. Усанов/РИА Новости

Добро пожаловать к столу!

МЕНЮ "УКРАИНСКАЯ КЛАССИКА"
  • Борщ с пампушками
  • Картопляники
  • Вареники с вишней

Борщ с пампушками

След в литературе (Михаил Булгаков. "Мастер и Маргарита").

Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире, - мозговая кость... Никанор Иванович разливательной ложкой поволок из огнедышащего озера - ее, кость, треснувшую вдоль.

Ингредиенты. Для борща: мясо на кости (свинина/говядина) - 0,6-0,7 кг, лук - 1-2 шт., морковь - 1 шт., свекла - 1 шт., перец сладкий - 1 шт., помидоры/томат. паста - по вкусу, капуста - 400 г, картофель - 4-5 шт.

Для пампушек: мука пшеничная - 2-2,5 стак., сухие дрожжи быстродействующие - 1 ст.л., соль - 0,5 ч.л., сахар - 0,5 ст.л., вода теплая - 1 стак., масло растительное - 2-4 ст.л.

Для чесночной заправки: вода - 2 ст.л., чеснок - 2-3 дольки, соль - 1 ч.л., растительное масло - 1 ст.л., укроп - по вкусу.

Фото: PHOTOXPRESS
Забытые рецепты: пирожки из ревеня получаются вкуснее не придумаешь

Рецепт. Варить мясо до готовности. Подготовить тесто для пампушек: в сухую миску всыпать муку, сухие дрожжи. К муке и дрожжам всыпать половину ч. л. соли и половину ст. л. сахара, влить стакан теплой воды. Все перемешать, выложить на стол, присыпанный мукой, и вымешивать, пока тесто не станет мягким. Во время замеса добавить в тесто 2 ст. л. растительного масла. Тесто будет липнуть, но больше муки добавлять не нужно. Вымешивать тесто не менее 10 минут. Сложить шарик из теста в миску, поставить в теплое место на час. Приготовить поджарку к борщу: пассеровать на сковороде лук и морковь, сладкий перец. Тушить овощи 3-4 минуты. Свеклу добавить после того, как овощи обмякнут, и теперь пассеровать все вместе еще 3-4 минуты. Влить на сковороду томатную пасту/измельченные помидоры. Тушить, посолив и добавив сахар по вкусу.

Через час тесто для пампушек поднимется в два раза. Его надо обмять, сформировать шарики. Разложить пампушки на противне, смазать растительным маслом и отставить на 20-30 минут. В разогретой до 180-200 градусов духовке печь пампушки 7-8 минут. Затем убавить температуру и допечь их до румяной корочки. Мясо в бульоне посолить, заложить в бульон картофель, варить 5-7 минут, добавить капусту. Добавить поджарку, довести до готовности. Проверить пампушки на готовность: постучать по ним пальцем - если раздается стук "в пустоту" - они готовы.

Для чесночной заправки: смешать воду, масло, соль, толченый чеснок и укроп. Смазать пампушки чесночной заправкой.

Картопляники

След в кинематографе (фильм "О чем говорят мужчины").

...- Картопляники, что такое картопляники?
- Картопля. Такая тертая.
- Деруны, что ль?
- Нет, то драники. А это такая котлета, а там внутри пюре, и так все обжарено.
- А, типа зразы?
- Какие зразы? Как ему объяснить - картопляники!..

Ингредиенты. Картофельное пюре - 500-600 г, мясной фарш (из говядины, свинины или смешанный) - 300 г, репчатый лук - 2 шт., яйцо - 1 шт., мука - 1 стак., масло растительное - 1/2 стак., соль - по вкусу, перец - по вкусу.

Фото: Виктор Бобырь
Кухня Родины: Хорош дежень, да не ежедень!

Рецепт. Очистить лук. Пропустить через мясорубку. Разогреть половину от обозначенного количества растительного масла на сковороде. Обжарить фарш. Добавить измельченный лук. Посолить, поперчить. Обжарить до готовности. В картофельное пюре добавить яйцо, перемешать, посолить. Всыпать 1/2 стакана муки. Вымесить картофельное тесто. Из его небольшого количества сделать лепешку. В ее центр положить мясную начинку и сформировать котлету. Панировать ее в муке. Разогреть растительное масло, выложить картопляники на сковороду. Обжарить с двух сторон.

Вареники с вишней

След в музыке (песня Кубанского казачьего хора).

Ой, мой милый вареничков хочет...

Ингредиенты на 3-4 порции. Мука пшеничная - 250 г, яйцо - 1 шт., кефир - 100 г, масло растительное - 1 ч.л., соль - 1 щепотка, сахар - 2 щепотки, вишня замороженная - 300 г, сахар - 50 г (для начинки), сметана - 200 г, масло сливочное - 20 г, мука для присыпки стола, сахар - 2 ст.л. (для соуса).
"К Talon помчался: он уверен...". Пять любимых ресторанов Пушкина

Рецепт. Разморозить вишню. Получившийся сок пригодится для соуса. В миску просеять муку, вбить яйцо, добавить соль, сахар, влить кефир и замесить тесто. Добавить ст. л. муки, растительное масло и замешивать, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Дать ему отдохнуть минут 20-30. Стол присыпать мукой и тонко, но не слишком, раскатать тесто. С помощью стакана вырезать кружки. На середину кружка выложить ягоды и посыпать третьей частью чайной ложки сахара. Хорошо залепить края. Собрать остатки теста, примешать их ко второй порции и все повторить. Закинуть вареники в кипящую подсоленную воду. Как всплывут, варить на слабом огне еще 10 минут.

Соус: В кастрюлю налить 100-150 г вишневого сока, положить сливочное масло, пару ст. л. сахара, довести до кипения. Выключить огонь и добавить 150-200 г сметаны, перемешать. Сладость регулировать по вкусу.

ДЕЛИКАТЕС

"На сале сплю и салом укрываюсь..."

Украинцы любят и почитают его на протяжении многих веков. Сало считалось символом достатка, приравнивалось едва ли не к сокровищу. Это запечатлено и в народном фольклоре: "Были бы свинки, будет и сало, и щетинка"; "давайте, что попало, коли не хлеб, так сало"; "пока суд да дело, а кошка сало съела"; "живу я здорово: сало ем, на сале сплю и салом укрываюсь".
Кухня Родины: Самовар кипит - уходить не велит!

Сало солят, отваривают, обжаривают, коптят, готовят из него начинки для колбас, делают шкварки, украшают им сладкие блюда - вергуны (изделия из теста, которые обжариваются в масле и подаются под сахарной пудрой, аналог башкирского "хвороста"). С салом смело экспериментируют, например, известно "сало в шоколаде".

Сало даже на хлеб намажешь, если это смалец. Деликатес представляет собой вытопленный из сала жир. Его используют в приготовлении различных блюд, для жарки, а также в качестве закуски. В последнем случае в смалец добавляют перец, тертый чеснок, кориандр, лавровый лист, соль.

Такая нехитрая закуска прибавит едоку сил и хорошо согреет с мороза.

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ

В. Маковский. Иллюстрация к повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".

Чем отличаются галушки от ленивых вареников?

В повести Гоголя "Ночь перед Рождеством" галушки и вареники ел знахарь Пузатый Пацюк, когда к нему пришел кузнец Вакула. Я помню, папа читал мне этот эпизод в детстве - так, что слюнки текли:

"Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки, перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками... Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по времени зубами галушки... Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаною..."
Из украинских блюд русские больше всего любят борщ, вареники и галушки

Галушки готовили так: замешивали тесто, раскатывали и резали его полосками, а затем отщипывали кусочки и бросали в кипящую воду, молоко, бульон. В Полтаве, где ежегодно проходит Праздник галушки, есть даже памятник: 12 бетонных галушек и глубокая ложка из дерева, перевязанная украинским рушником.

Существует разновидность галушек - "ленивые вареники" - подаются они обычно со сладкой подливой (сгущенное молоко с растопленным маслом). А классические вареники - блюдо, любимое далеко за пределами Украины. Их делают с творогом, ягодами, фруктами, грибами, мясом, шкварками, овощами и даже крапивой.

НА ПОСОШОК

В 1654 году Богдан Хмельницкий, при вступлении в русское подданство, договорился о свободной продаже хлебного вина (водки) для Малороссии. В 1743 году Елизавета Петровна в грамотах всем слободским полкам подтвердила право "шинки держать, вино курить и шинковать беспошлинно".

Темы дня:
#Украина
Сорок лет назад украинцы построили на БАМе станцию Ургал
16.01.2019 Дороги

Укрстрой

Что такое Ургал? Небольшой поселочек в несколько домов, расположенный в геологической впадине. Это означало, что зимой там едва ли не самая низкая температура на всем БАМе - до минус пятидесяти. Поселочек и будущая стройка располагались на вечной мерзлоте

Пограничная "колючка" вдоль улицы Дружбы Народов не смогла разделить жителей двух государств
27.12.2018 Дороги

Не знают границ

Вчера Петр Порошенко отменил военное положение на Украине. Но мужчинам из России въезд и вход на территорию Украины по-прежнему запрещен. Как живут люди на улице Дружбы Народов по обе стороны границы - читайте в специальном предновогоднем репортаже журнала "Родина"

Как литератор Винниченко хотел стать полезным коммунизму
24.07.2018 Научная библиотека

Флюгер революции

Сегодняшнему российскому читателю фамилия Винниченко может быть и незнакома. Но в бурных украинских событиях начиная с 1917 года он играл весьма заметную роль. "Родина" рассказывает о том, что делал Винниченко в Москве в 1920-м

#Кухня Родины
Как в разгар Первой мировой войны в Москве открылся "свой Нью-Йорк"
13.11.2018 Кухня

"Крыша", которую снесло Моссельпромом

Рестораторы начала ХХ века стремились удивить искушенную публику. Культовым местом для московской художественной богемы стало кафе на крыше легендарного "Дома Нирнзее"

Кухня Родины. Рыбный день в СССР вводили дважды
11.10.2018 Кухня

Рыбный день

Рыбный день был введен 12 сентября 1932 года по инициативе наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. Кулинарное нововведение было призвано возместить дефицит мяса в стране. Впрочем, вскоре о рыбном дне забыли и вернулись к этой идее почти через полвека

Чем развлекали и потчевали гостей в знаменитом литературном кабаре
24.09.2018 Кухня

"Во втором дворе подвал, в нем - приют собачий..."

Это была "...средней величины комната, уставленная маленькими столиками. Тут же сцена. Микроскопическая. Рояль. Буфет, где можно получить... собачьи битки и прекрасную малороссийскую колбасу за 20 коп." - так о легендарном петербургском арт-кафе "Бродячая собака" писал в 1912 году журнал "Весь мир"

#рецепты