Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам, где продавали газ

Почти к 30 страничкам в интернете, где продавали "веселящий газ", Роскомнадзор ограничил доступ. Всего, по решению суда, владельцы 73 ресурсов обязаны были убрать информацию о продаже закиси азота (химическая формула N2О), который использовался покупателями не по его прямому назначению. В медицине его используют как наркоз, но в малых дозах он вызывает у человека "опьянение".

Специалисты Роспотребнадзора как раз выявили, что и с помощью сайтов велась розничная продажа закиси азота. Служба обратилась в суд с иском о предотвращении противоправного распространения закиси азота и получило положительное решение.

Согласно судебным решениям по обращению Роскомнадзора, запрещенная информация удалена с 35 ресурсов. Операторы ограничили доступ к 27 страницам, где информацию не убрали. Владельцам и провайдерам хостинга 11 сайтов направлены уведомления об ограничении доступа к запрещенной на территории России информации.