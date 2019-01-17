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17.01.2019,  
12:08
Текст:  Руслан Мельников

Российская армия перейдет на новые системы залпового огня

Российская армия в 2019 году получит более 40 современных артиллерийских систем. Речь идет о РСЗО и самоходных гаубицах с автоматическим управлением огнем.
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net

Как сообщает defence-blog, на вооружение поступят реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", "Торнадо-С" и самоходные гаубицы "Мста-СМ".

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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"Торнадо-С" является усовершенствованной версией РСЗО "Смерч" и со временем должен заменить эту систему. Он использует спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС и управляемые ракетные снаряды, благодаря которым можно поражать цель на дистанции 120 километров. 

"Торнадо-Г" представляет собой модернизированный "Град". Эта система отличается повышенной огневой эффективностью и мощными боеприпасами. Кроме того она снабжена автоматизированной системой наведения и управления огнем и имеет навигационное оборудование.

152-миллиметровая "Mста-СM" является модернизированной версией самоходной гаубицы "Mстa-С", имеющей скорострельность около восьми выстрелов в минуту. Обновленная гаубица сможет стрелять еще быстрее.

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