Все городские леса до конца года поставят на кадастровый учет, чтобы на их месте не могли ничего построить.

За аренду лесных участков меньше будет платить тот, кто вкладывается в восстановление леса. Фото: Юрий Лепский

Правда, в законе есть лазейка, которая позволяет вырубать парки в центре города.

Ее обязательно закроют, сообщил "Российской газете" замминистра природных ресурсов и экологии, глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик. Для этого предстоит изменить нормы земельного и градостроительного законодательства.

Но начали мы беседу с заседания в Совете Федерации, на котором сенаторы предъявили серьезные претензии к работе Рослесхоза и его руководителя.

Это был трудный для вас разговор, ведь так, Иван Владимирович? В итоге спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отвела полгода на "исправление ошибок". Успеете? Больше всего речь шла о незаконной заготовке древесины и о ее нелегальном обороте.

Иван Валентик: Да, это главная проблема. Именно поэтому в прошлом году правительство утвердило межведомственный план. И сейчас на его основе ведется работа по линии не только отраслевых, но и правоохранительных органов. Постоянно работает созданная в августе 2018 года межведомственная рабочая группа, ее возглавляет вице-премьер Алексей Гордеев. Безусловно, эта работа будет продолжаться.

Что нужно предпринять, чтобы она была эффективной?

Иван Валентик: Первое - изменить лесоустройство. Когда мы точно не знаем, сколько леса было изначально, то не можем и точно оценить объемы его целевого и нецелевого использования. Лесоустройство должно вестись собственником ресурса - Российской Федерацией. Сегодня же эти полномочия распределены между РФ, регионами и бизнесом.

Второе - необходимо сформировать достоверную систему и государственной статистической отчетности товарной лесопродукции. Наделить Рослесхоз функциями госоргана по ведению статистической отчетности в сфере заготовки и переработки древесины с обязательным использованием данных ЛесЕГАИС.

Третье - создать единый порядок отпуска древесины гражданам для собственных нужд. Казалось бы, льгота правильная. Но по факту из 14 миллионов кубометров древесины только половина используется по целевому назначению. Четвертое - ужесточить контроль за санитарными рубками. Нормально, когда их процент не превышает 15-20. По факту он достигает 40 - порядка 5-6 миллионов кубометров, что также пополняет объемы нелегального оборота.

Будете инициировать поправки в законодательство?

Иван Валентик: А как без этого? В Лесной кодекс требуется внести изменения, регулирующие работу пунктов скупки древесины, а лесные инспекторы должны получить полномочия по их контролю.

Необходимо также ввести на уровне закона требование по внесению защищенного сопроводительного документа на транспортировку древесины в ЛесЕГАИС. И вернуть лесхозам возможность вести полноценную хозяйственную деятельность. Ведь вне зоны аренды, полностью на плечах государства, находится около 80 процентов лесного фонда страны. Благодаря укреплению "экономики" в лесном хозяйстве будут решаться вопросы и занятости, и заработка, и снижения уровня криминализации сферы лесных ресурсов.

И наконец, необходимо увеличить численность лесной охраны, оснастить ее современным оборудованием, и, самое главное, необходимым уровнем социальных гарантий.

Разговор с сенаторами простимулирует работу Рослесхоза?

Иван Валентик: Он позволит нам идти к цели более эффективными способами. Безусловно, для нас был очень полезен экспертный, профессиональный взгляд сенаторов и экспертов Совета Федерации на лесные проблемы.

Давайте тогда перейдем к конкретным проблемам. Из Ленинградской области читатели сетуют, что в регионе процветает спекуляция лесом. Компании, получив участки в аренду по льготным ценам, ведут себя как рантье. Перепродают их по более высокой цене. Есть трудности с подачей заявок. Почему это никто не контролирует?

Иван Валентик: Действительно, раньше система подачи заявок действовала непрозрачно, но сейчас все торги проходят в электронном виде. И это серьезный инструмент, сложно необъективно отказать в приеме корректно составленной заявки. Это первое.

Второе. С 1 января 2019 года начал работать совершенно другой принцип предоставления лесных участков. Раньше этим занимались по своему усмотрению региональные власти, купить участок можно было, что называется, зайдя с "черного входа". А теперь все свободные участки должны отображаться на сайтах региональных служб. Потенциальный инвестор заходит на сайт, нажимает на раздел интерактивной карты, выбирает свободный участок и инициирует процедуру проведения аукциона. Все прозрачно, и региональные власти не вправе отказать.

А с лесными рантье-то что?

Иван Валентик: Это действительно проблема. Я общаюсь с представителями крупного бизнеса, которые рассказывают, как те, кто завладел участками в конце 90-х, просто "снимают сливки" из-за того, что владеют землей. Но сегодня по закону арендовать лесной участок по конкурсу может только тот, у кого есть собственная глубокая переработка древесины. В некоторых регионах, кстати, расторгают договоры с лесными рантье, не занимающимися лесовосстановлением, охраной и защитой лесов. А нарушения чаще всего происходят при слабости органов регионального лесного надзора.

Тем не менее враг не сдается.

Иван Валентик: Окончательно "добьют" лесных рантье экономические механизмы. Речь о переходе к рентному методу взимания платежей за древесину.

Он позволяет учитывать капиталовложения бизнеса на строительство лесных дорог, питомников и уменьшать размер базовой арендной платы на сумму инвестиций. Чем выше уровень переработки древесины, тем больше применяется понижающий коэффициент по арендным платежам. Так работают в Канаде, США, Скандинавских странах. Мы к этому только приближаемся. В итоге все должно прийти к тому, что лесным рантье будет выгоднее отказаться от договоров аренды.

А в целом надзорные функции за тем, что происходит на лесных участках, надо, как я уже говорил, передать на федеральный уровень. Сейчас прорабатываем эту концепцию.

Вокруг самых загрязненных городов планируют создание "зеленых щитов". Как?

Иван Валентик: Изначально эта концепция предполагала восстановление лесопарковых территорий вокруг Москвы. Но мы ее расширили, и теперь каждый город может инициировать через Общественную палату процедуру создания "зеленого щита" - территории, в которой действует ограниченный режим природопользования. В идеале в этих зонах должны формироваться лесопарки, которые станут экологическим каркасом городов.

Губернаторы эту инициативу поддержали, и сегодня уже более сорока городов сформировали зеленые лесопарковые зоны. Например, это сделано в Смоленске, Белгороде, Новосибирске, Кемерово. Но создания только "зеленых поясов" недостаточно. Надо запрещать рядом с ними вредное производство, свалки, полигоны. Надо серьезно заниматься темой городских лесов.

Недавно вы говорили, что на кадастровый учет поставлено 40 процентов городских лесов.

Иван Валентик: Еще год назад не было почти ничего, но мы это взяли под жесткий контроль, хотя этим должны заниматься местные власти, они по разным причинам этого не делают.

В итоге мы на себя взяли финансовое бремя проектирования городских лесов. До конца 2019 года все городские леса будут поставлены на кадастровый учет. Это необходимо, чтобы пресечь захват этих территорий ради коммерческих и личных целей.

Ну и что? Придет бизнесмен, принесет несколько миллионов за лесной участок и построит жилой комплекс...

Иван Валентик: Поставить городские леса на кадастровый учет - это первый шаг. Второй - защитить от застройки, изъятия, сохранить. Поэтому нужно корректировать нормы градостроительного планирования и проектирования.

С одной стороны, город включает леса в свою черту, чтобы строить дома, больницы, садики, школы, дороги. С другой - и я с коллегами из минэкономразвития эту тему буду обязательно обсуждать - не менее 50 процентов лесных территорий, включенных в городскую черту, должны сохраняться как лесопарки. Это позволит создать мозаичную систему, когда лесные массивы будут перемежаться с урбанизированными территориями. Все остальные нормы, с моей точки зрения, работать не будут.

Не все регионы справляются со своими лесными полномочиями, поэтому хотя бы часть их надо передать в федеральный центр, давно настаивают в Рослесхозе

Сейчас действует норма о неуменьшении площади городских лесов, но ее легко обойти. "Вырезается" в центре лесной массив, добавляется к площади городских лесов массив на окраине. И все, вопрос формально решен, в пределах города площадь лесов не уменьшилась. Но они-то нужны не где-нибудь, а в центре, рядом с жилыми районами.

Это будет оформлено в виде законодательной инициативы?

Иван Валентик: Это будет наша частная законодательная инициатива. С коллегами из минэкономразвития мы предварительно обсудим нормы земельного и градостроительного законодательства.

Письмо от читателей "РГ"

Пушкинский Дол: выход есть

Иван Владимирович, мы получили к нашему "Деловому завтраку" большое количество писем. Такое ощущение, что половина России либо живет в лесу, либо с лесом связана. Среди обращений есть одна очень болевая точка. Два десятка человек написали о многострадальном поселке Пушкинский Дол. Что там происходит?

Иван Валентик: В свое время группа мошенников стала продавать лесные участки, обещая людям, заведомо зная, что этого не произойдет, включить эти территории в черту населенного пункта и таким образом легализовать строительство. Сегодня по этому факту возбуждено уголовное дело, оно в суде.

В течение двух лет мы пытаемся помочь обманутым людям, которые, с одной стороны, понимали, что они покупают лесные участки дешево, с другой - их вводили в заблуждение.

Мы не можем перевести эти участки в категории земель населенных пунктов, но договорились с правительством Краснодарского края, что переведем их в земли сельскохозяйственного назначения со строительством садовых домиков. В конечном счете люди смогут легализовать свои строения, подвести к ним коммуникации и даже прописаться.

Этому решению препятствуют некоторые сложности, связанные с оформлением различной документации. Сейчас договорились, что сотрудники Рослесхоза помогут людям подготовить документы, которые станут достаточным основанием, чтобы продвинуться вперед. Но нам надо дождаться приговора суда, чтобы это дело получило криминальный статус. Как только будет вынесен приговор, виновные понесут наказание, а мы оформим документы.

И все же непонятно, на эти участки ввозили стройматериалы, наверное, местные лесники должны были видеть, что происходит. Кто-то попытался это остановить?

Иван Валентик: Действительно, за этим должны были следить власти Краснодарского края. Но формально люди могли готовить проект освоения лесов, согласовывать через госструктуры возведение каких-то временных строений, которые возможны. Скорее всего, местные лесники закрывали глаза, видя, что это не временные строения, а капитальные сооружения. Но оценку их действиям должны дать правоохранительные органы.

Всегда есть люди, которые принимают решения, заведомо зная о нарушении правил. Например, когда дома возводятся в охранных зонах, национальных парках по разрешению местных администраций без согласования в установленном порядке с Минприроды России. А потом застройщики выводят людей с плакатами к министерству, и те требуют помочь обманутым дольщикам.

Сегодня законом предусмотрено жесткое наказание за должностные преступления, вопрос в его неотвратимости.

Вопросы наших партнеров

Где собирать валежник?

Газета "Советская Чувашия" (г. Чебоксары, Чувашская Республика): С 1 января 2019 года гражданам разрешили бесплатно заготавливать валежник в лесу для личных нужд. Нет ли опасности, что эта норма позволит вывозить и полноценный лес?

Иван Валентик: Минприроды утвердило правила заготовки и сбора недревесных ресурсов, к которым теперь относится и валежник. По ним при заготовке валежника можно собирать остатки стволов деревьев, сучьев, образовавшихся из-за естественного отмирания деревьев.

Региональные власти до 1 января 2019 года должны были внести изменения в порядок заготовки и сбора валежника. Большинство регионов уже проделали эту работу.

Собирать валежник можно в течение всего года, не уведомляя об этом власти, предельный объем не устанавливается. Однако отдельные регионы вводят более жесткие требования.

Например, в Краснодарском крае установлен порядок и сроки подачи уведомления гражданами, а также учет собранного валежника. Власти Красноярского края выделяют для сбора конкретный участок в границах лесничества. В Ханты-Мансийском автономном округе об участках сбора валежника граждан должны оповещать лесничества, размещая информацию на специальных стендах.

В Пензенской области местные законы устанавливают, что собирать валежник можно без рубки лесных насаждений и без использования любых инструментов, таких как пилы и сучкорезы. А в Пермском крае, наоборот, допускается сбор валежника в течение всего года, преимущественно в бесснежный период, с применением любых ручных инструментов без ущерба другим лесным насаждениям.

Закон Приморского края устанавливает, что граждане, которым предоставлены лесные участки в аренду, не вправе препятствовать доступу других людей для заготовки валежника.

Есть еще отдельные темы, например, когда деревья рубят для расширения дорог. По Лесному кодексу право на такую древесину принадлежит Росимуществу. Организуются аукционы по ее продаже. Также Росимущество распоряжается ветровальной, буреломной и валежной древесиной, которая оказалась в воде - реках или озерах.

Якутское-Саха информационное агентство (ЯСИА), Республика Саха (Якутия): Лесной кодекс обязывает органы местного самоуправления заниматься пожарной безопасностью в лесах. Как вы считаете, может, пора уже передать эти полномочия федеральному ведомству?

Иван Валентик: Я неоднократно высказывал точку зрения о том, что регионы не справляются с возникающими проблемами. Поэтому хотя бы часть полномочий действительно надо передать в федеральный центр. И эти темы обсуждаются.

Но Якутия ежегодно попадает в список наиболее проблемных регионов. Очевидно, что дело не только в уровне полномочий, но и в местной системе управления лесным хозяйством. При этом каждый год в республике утверждается сводный план тушения пожаров. Например, общая численность группировки превышает четыре тысячи человек, а техники - более 1,5 тысячи единиц. Кроме того, в 2018 году в Якутии создано обособленное подразделение ФБУ "Авиалесоохрана" численностью 65 человек. По обращению правительства республики Рослесхоз регулярно направляет для стабилизации обстановки в регионе силы федерального резерва "Авиалесоохраны".