Шпионская уловка: Минобороны ответило на критику "Авангарда"

Минобороны в пух и прах разнесло критическое мнение "псевдоэксперта" Андрея Горбачевского о гиперзвуковом комплекс "Авангард", опубликованное в одной из российских газет. В ведомстве считают, что это плохо замаскированная попытка выведать секреты супероружия.

Полный ответ на статью опубликован на официальной странице Минобороны РФ в соцсетях.

В ведомстве отметили, что человек, выступивший в роли "специалиста в разработке РЛС", не имеет никакого отношения в разработке стратегических вооружений.

Ранее он уже "засветился" с аналогичными высказываниями о производстве модернизированного российского стратегического ракетоносца Ту-160М2. И это, как не без сарказма замечают в Минобороны, "свидетельствует о широких пробелах в его познаниях сущности аэродинамических процессов на гиперзвуковых скоростях. Не говоря уже о незнании общих законов физики".

Далее военные продолжают иронизировать: "безусловно понятен повышенный интерес к этому уникальному оружию со стороны как научного сообщества, так и, прежде всего, различных иностранных разведывательных структур".

В завершение Минобороны подчеркивает, что попытка втянуть ведомство в дискуссию провокационными заявлениями, чтобы получить информацию о принципах действия "Авангарда", не увенчается успехом.