Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.01.2019,  
18:04
Текст:  Олег Корякин

Шпионская уловка: Минобороны ответило на критику "Авангарда"

Минобороны в пух и прах разнесло критическое мнение "псевдоэксперта" Андрея Горбачевского о гиперзвуковом комплекс "Авангард", опубликованное в одной из российских газет. В ведомстве считают, что это плохо замаскированная попытка выведать секреты супероружия.

Полный ответ на статью опубликован на официальной странице Минобороны РФ в соцсетях.

В ведомстве отметили, что человек, выступивший в роли "специалиста в разработке РЛС", не имеет никакого отношения в разработке стратегических вооружений.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Западные СМИ: гиперзвуковой "Авангард" уничтожит цель даже без заряда

Ранее он уже "засветился" с аналогичными высказываниями о производстве модернизированного российского стратегического ракетоносца Ту-160М2. И это, как не без сарказма замечают в Минобороны, "свидетельствует о широких пробелах в его познаниях сущности аэродинамических процессов на гиперзвуковых скоростях. Не говоря уже о незнании общих законов физики".

Далее военные продолжают иронизировать: "безусловно понятен повышенный интерес к этому уникальному оружию со стороны как научного сообщества, так и, прежде всего, различных иностранных разведывательных структур".

В завершение Минобороны подчеркивает, что попытка втянуть ведомство в дискуссию провокационными заявлениями, чтобы получить информацию о принципах действия "Авангарда", не увенчается успехом.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: IMN / youtube.com
Российские Т-90С становятся главными танками иракской армии 12:11
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей 15.01.2019
NI: почему ракеты "Калибр" беспокоят американских военных 15.01.2019
оружие XXI века
Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
Два истребителя США аварийно приземлились на одну полосу 11:25
Минобороны сформирует первый полк с гиперзвуковым "Авангардом" 15.01.2019
СМИ: Россия вооружит субмарины 32 аппаратами Судного дня "Посейдон" 12.01.2019
гиперзвук
Китай испытал гиперзвуковой ракетный двигатель 11.01.2019
США признали: В России создали оружие "четвертого измерения" 11.01.2019