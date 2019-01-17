Видео: похорошевший Микки Рурк в трейлере фильма "Париж, я люблю тебя"

Кира Найтли, Хелен Миррен, Люк Уилсон, Джим Стёрджесс, Дженна Дуан, Хайден Панеттьери, Эмили Бичем, Дианна Агрон, Вероника Феррес, милаха Иван Реон и Микки Рурк, по такому поводу выглядящий менее пугающе, чем раньше - в трейлере мелодраматического альманаха "Берлин, я люблю тебя" (Berlin, I Love You).

Ролик, продолжающий линейку "киносборников", где немаловажные актеры и режиссеры уже объяснялись в любви Парижу, Москве и Нью-Йорку, опубликован на YouTube-канале ONE Media.

В числе режиссеров - возмужавшая Агрон ("Хор"), Питер Челсом ("Давайте потанцуем"), Дэннис Ганзель ("Девочки сверху", сиквел "Эксперимента"), Дани Леви ("Кондом-убийца"), Тиль Швайгер, Мэсси Таджедин ("Прошлой ночью в Нью-Йорке"), Йозеф Руснак ("Тринадцатый этаж").

Премьера - 21 марта.