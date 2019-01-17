Вихлянцева завершила выступление на Australian Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде. В матче второго круга она уступила швейцарке Тиме Бачински 2:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. За это время россиянка дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету ее соперницы четыре эйса и четыре брейка из 11.

С кем Бачински сыграет в третьем круге, пока неизвестно. Она выйдет на корт против победительницы противостояния между британкой Йоханной Контой и испанкой Гарбинье Мугурусой.

Помимо Вихлянцевой, выбыли из борьбы еще две россиянки. Маргарита Гаспарян проиграла бельгийке Элисе Мертенс 1:6, 5:7, а Анастасия Потапова не сумела взять верх над американкой Мэдисон Кис - 3:6, 4:6.