Владимир Макей рассказал об эффективности белорусской дипломатии

Если следовать афоризму известного драматурга Юджина О’Нила, который возлагал именно на дипломатов миссию превращения барабанного боя политиков в звуки арфы, то можно утверждать, что белорусское ведомство иностранных дел за свою вековую историю много раз проявляло для этого свой абсолютный дипломатический слух.

Накануне юбилейной даты глава МИД РБ Владимир Макей в эксклюзивном интервью БЕЛТА отметил, что дипломатическая служба страны "внесла важный вклад в становление белорусской государственности". Беларуси, благодаря прагматичному курсу на многовекторность, "удалось расширить круг союзников и зарубежных партнеров, открыть и закрепить за собой новые перспективные рынки", - подчеркнул он, напомнив, что Минск стал "одним из инициаторов и активных участников интеграционных проектов в Евразии, площадкой для решения острых проблем в Европейском регионе и донором как минимум европейской безопасности".

Беларусь, по словам Макея, постоянно выдвигает и реализовывает крупные международные инициативы. В качестве примера он сослался на "организацию широкого стратегического диалога, направленного на преодоление противоречий во взаимоотношениях государств на глобальном пространстве в Евро-Атлантике и Евразии". В то же время, признавая, что путь к поставленной цели не всегда бывает усыпан лепестками роз, высокопоставленный дипломат не стал скрывать, что по отдельным направлениям "хотелось бы видеть иную динамику".

Касаясь эффективности внешнеэкономического курса МИД, Макей дал понять, что РБ выстроила конструктивные отношения с большинством стран мира на всех континентах. При этом Минск стремится "оптимизировать и сбалансировать свои интересы между различными полюсами силы", постоянно акцентируя внимание партнеров на том, что страна "открыта для сотрудничества со всеми партнерами, которые готовы развивать диалог на принципах равноправия и взаимоуважения".

Ключевыми направлениями в деловом сотрудничестве министр назвал развивающиеся связи со своими соседями, включая Россию, с партнерами по СНГ. Это, пояснил он, не противоречат усилиям и по выстраиванию прагматичных отношений с ЕС, США. По предварительным итогам 2018 года объем внешней торговли РБ вырос на 15,7% и достиг $75,7 млрд.

В истекшем году, уточнил дипломат, продукция республики экспортировалась в 177 стран. Положительная динамика в товарной структуре экспорта дополняется и позитивными изменениями в его географии, добавил он, сообщив, что страна планомерно выходит на равные доли во внешней торговле с Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом другими странами.

Некоторые традиционные для Минска товары завоевали новые рынки сбыта: калийные удобрения, тракторы и тягачи, лесоматериалы. В этом контексте Макей отметил "планомерную работу в рамках Евразийского экономического союза по вхождению на рынки стран дальней дуги". Заключение ЕАЭС соглашений о свободной торговле с третьими государствами, подчеркнул он, создает для РБ "возможности для диверсификации экспорта товаров и услуг, углубления промышленной и сельскохозяйственной кооперации, привлечения инвестиций в национальную экономику".

Работа дипломата, резюмировал министр, несмотря на обманчивый внешний лоск этой профессии, связана с высочайшими квалификационными требованиями, порой экстремальными рабочими и психологическими нагрузками, большой ответственностью. Геральдические символы и новая форма послов, которые впервые были учреждены в истекшем году, призваны не только отражать заслуги перед государством и обществом сотрудников МИД, посвятивших себя служению Родине. Они, подчеркнул Владимир Макей, "призваны способствовать морально-нравственному воспитанию сотрудников МИД и культивированию у них патриотизма, сохранению преемственности поколений белорусской дипломатии, повышению престижа дипломатической службы".