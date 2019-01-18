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18.01.2019,  
11:57
Текст:  Антон Валагин

Атаку F-35 в "режиме зверя" сняли на видео

В Сети появилось видео, снятое на одном из полигонов ВВС США - предположительно на авиабазе Неллис в Неваде, где тестируют новые виды вооружения. В минутном ролике показано необычный способ применения вооружения многоцелевого истребителя пятого поколения F-35. В инфографике Lockheed Martin он назван "режимом зверя" (beast mode), пишет The National Interest.

Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org
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Видео датировано ноябрем 2018 года. F-35 одновременно выпускает из фюзеляжных отсеков пять ракет класса "воздух-поверхность" и поражает ими пять целей, находящихся недалеко друг от друга. Также в ролик вмонтирован эпизод с уничтожением движущейся цели - изображавшего "шахид-мобиль" пикапа, - произошедший месяцем позже.

Согласно принятой ВВС США тактике "режим зверя" для F-35 планируется использовать, начиная с "третьего дня войны", когда большая часть систем ПВО противника будет выведена из строя и необходимость в малой радиолокационной заметности станет не так велика. В этом случае на внешнюю подвеску самолета истребитель навешивают ракеты "воздух-воздух", а бомбы и ракеты для наземных целей располагаются во внутренних отсеках. В стелс-режиме F-35 способен нести в закрытых фюзеляэных отсеках четыре корректируемые бомбы GBU-31 или столько же ракет  AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух".

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