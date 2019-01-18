Более 70 человек застряли в горах на северо-востоке Чехии

На северо-востоке Чехии 70 человек застряли в горах из-за вышедшего из строя подъемника. Инцидент произошел на горнолыжном курорте недалеко от поселка Червена вода.

Высокое дерево упало на механизм и повредило его. Чтобы вызволить людей из плена, спасатели и пожарные организовали своеобразные "живые лестницы". Кроме того, были задействованы два вертолета. Спасательная операция продолжалась более трех часов.

"Подъемник установлен недавно, длина конструкции - 1700 метров, кабинки 4-местные, открытые, но с подогревом", - цитирует РИА Новости представителя полиции Ленку Вилимкову. В правоохранительных органах подчеркнули, что никто не пострадал.