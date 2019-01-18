Число кандидатов в президенты Украины выросло до 10 человек

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала уже 10 человек в качестве кандидатов в президенты Украины. В пятницу список пополнили лидер партии "5.10" Геннадий Балашов и депутат Верховной рады Ольга Богомолец.

"Рассмотрев документы, комиссия установила их соответствие требованиям закона Украины "О выборах президента Украины", - сообщили в ЦИК.

Напомним, избирательная кампания стартовала на Украине 31 декабря 2018 года. На данный момент, кроме вышеназванных, в числе кандидатов значатся бывший министр обороны и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, депутат Верховной Рады Сергей Каплин, зампредседателя комитета Верховной рады по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Виталий Куприй, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливаченко, мэр Львова Андрей Садовой, лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик и экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

Выборы состоятся 31 марта 2019 года.