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18.01.2019,  
10:41
Текст:  Антон Валагин

Япония откажется от сборки истребителей F-35

Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org
Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org

Правительство Японии намерено отказаться от сборки на своей территории американских истребителей пятого поколения F-35. Лицензией на это производство с 2013 года обладает компания Mitsubishi Heavy Industries.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
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В опубликованном недавно плане развития сил обороны Японии говорится об отказе военной промышленности от неэффективных и высокозатратных проектов, пишет "Военное обозрение". Программа по приобретению в США шести самолетов F-35A, утвержденная на днях в Токио, обойдется японскому бюджету в 610 миллионов долларов. Еще 366 миллионов планируется потратить на обслуживание истребителей. Программа рассчитана на период до апреля 2020 года.

При этом в Токио дали понять, что не удовлетворены высокими затратами на сборку американских самолетов на японских заводах, а также на создание дополнительных производственных мощностей при малых объемах заказов.

- Нет смысла содержать огромный производственный кластер для сборки и обслуживания нескольких истребителей. Нам нужно либо менять оборудование, либо увеличивать объемы закупок. Но стоимость приобретаемого F-35 сейчас составляет около 145 миллионов долларов, - приводит издание слова японского эксперта.

Ранее Токио намеревалось приобрести 84 истребителя в двух модификациях: обычной и с вертикальной посадкой.

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