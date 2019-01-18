Япония откажется от сборки истребителей F-35

Правительство Японии намерено отказаться от сборки на своей территории американских истребителей пятого поколения F-35. Лицензией на это производство с 2013 года обладает компания Mitsubishi Heavy Industries.

В опубликованном недавно плане развития сил обороны Японии говорится об отказе военной промышленности от неэффективных и высокозатратных проектов, пишет "Военное обозрение". Программа по приобретению в США шести самолетов F-35A, утвержденная на днях в Токио, обойдется японскому бюджету в 610 миллионов долларов. Еще 366 миллионов планируется потратить на обслуживание истребителей. Программа рассчитана на период до апреля 2020 года.

При этом в Токио дали понять, что не удовлетворены высокими затратами на сборку американских самолетов на японских заводах, а также на создание дополнительных производственных мощностей при малых объемах заказов.

- Нет смысла содержать огромный производственный кластер для сборки и обслуживания нескольких истребителей. Нам нужно либо менять оборудование, либо увеличивать объемы закупок. Но стоимость приобретаемого F-35 сейчас составляет около 145 миллионов долларов, - приводит издание слова японского эксперта.

Ранее Токио намеревалось приобрести 84 истребителя в двух модификациях: обычной и с вертикальной посадкой.