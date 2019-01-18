Постановление администрации Липецкой области от 16 января 2019 года № 5 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Липецкой области за 4 квартал 2018 года"

В соответствии с Федеральным Законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 164-ОЗ "О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области" и Законом Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 223-ОЗ "О потребительской корзине в Липецкой области" администрация Липецкой области постановляет:

Установить по представлению управления труда и занятости Липецкой области величину прожиточного минимума в целом по Липецкой области за 4 квартал 2018 года:

в расчете на душу населения - 8 720 руб.;

для трудоспособного населения - 9 424 руб.;

для пенсионеров - 7 348 руб.;

для детей - 8 763 руб.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области И.Г.Артамонов

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