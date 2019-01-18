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Рубрика: В мире

Макрон пообещал десантникам прыгнуть с парашютом

Эммануэль Макрон приветствует военнослужащих на авиабазе под Тулузой. 17 января 2019. Фото: AP Photo/Guillaume Horcajuelo Эммануэль Макрон приветствует военнослужащих на авиабазе под Тулузой. 17 января 2019. Фото: AP Photo/Guillaume Horcajuelo
Эммануэль Макрон приветствует военнослужащих на авиабазе под Тулузой. 17 января 2019. Фото: AP Photo/Guillaume Horcajuelo

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил в четверг военную базу, расположенную недалеко от Тулузы на юге страны. В честь визита главы государства бойцы 11-й парашютной бригады выполнили показательные прыжки.

Фото: MBDA / Laurent Guichardon
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Как сообщает издание Depeche du Midi, командир бригады пошутил, что его подчиненные хотели бы увидеть, как прыгают с парашютом президент и премьер-министр. "Я это сделаю, обещаю", - ответил Макрон.

Во время визита французский лидер обсудил с военными условия службы, возможные проблемы, а также расспросил о настроении. Один из солдат признался, что им не хватает "национальной признательности", которая не всегда бывает очевидной, пишет РИА Новости.

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