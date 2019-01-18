Минобороны сообщило подробности столкновения двух Су-34

В Минобороны РФ подтвердили происшествие в воздухе с двумя Су-34 на Дальнем Востоке.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию оборонного ведомства, самолеты в воздухе коснулись друг друга. Это произошло 18 января в 08.07 мск, когда экипажи Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО выполняли плановые учебно-тренировочные полета над акваторией Японского моря.

Касание самолетов произошло в 35 километрах от берега. В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ уточнили, что в этот момент пилоты отрабатывали маневрирование.

Су-34 является многофункциональным истребителем-бомбардировщиком поколения 4++ и имеет уникальные боевые качества, которые позволяют выполнять боевые задачи без сопровождения истребителями прикрытия.