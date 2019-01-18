Опубликован анализ результатов попаданий в Т-64 и Т-72 в Донбассе

В интернете появилась попытка проанализировать результаты попаданий в некоторые танки, которые принимали участие в конфликте в Донбассе.

Схема попаданий по Т-64 и Т-72 в Донбассе.



Обозначения:



крест - бронебойные

точка - кумулятивные

ромб - пробития неясного происхождения

пятиугольник - "не пробил"/ рикошет



Исследование проведено сайтом https://t.co/30aKsBmSOE, все детали и выводы - в разделе "курилка". pic.twitter.com/CcLb9KzQ5c — Komandante (@KomandanteS17) 18 января 2019 г.

В материалах, опубликованных сайтом lostarmour, речь идет о Т-64 и Т-72.

При этом отмечается, что проведенный анализ из-за ограниченных данных не претендует на полноценное исследование. Тем не менее была составлена схема попаданий, которые удалось более-менее идентифицировать, и их последствий. Различными знаками обозначались места проломов брони, следы от кумулятивных зарядов и рикошеты ("непробитие").

Судя по схеме, в целом Т-64 пострадали сильнее. Отмечается, что данные по некоторым подбитым танкам добыть оказалось сложно, поскольку Т-64 "любит" разлетаться на куски.

По результатом анализа сделан вывод о том, что проблемой танков являются ослабленные зоны, к которым относятся стык корпуса и башни, нижняя лобовая часть корпуса, маска пушки, гнезда прицелов и приборов наблюдения. Всего уязвимой зоной может оказаться до 40 процентов лобовой проекции.