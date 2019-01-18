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18.01.2019,  
15:22
Текст:  Руслан Мельников

Опубликован анализ результатов попаданий в Т-64 и Т-72 в Донбассе

В интернете появилась попытка проанализировать результаты попаданий в некоторые танки, которые принимали участие в конфликте в Донбассе.

В материалах, опубликованных сайтом lostarmour, речь идет о Т-64 и Т-72.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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При этом отмечается, что проведенный анализ из-за ограниченных данных не претендует на полноценное исследование. Тем не менее была составлена схема попаданий, которые удалось более-менее идентифицировать, и их последствий. Различными знаками обозначались места проломов брони, следы от кумулятивных зарядов и рикошеты ("непробитие").

Судя по схеме, в целом Т-64 пострадали сильнее. Отмечается, что данные по некоторым подбитым танкам добыть оказалось сложно, поскольку Т-64 "любит" разлетаться на куски.

По результатом анализа сделан вывод о том, что проблемой танков являются ослабленные зоны, к которым относятся стык корпуса и башни, нижняя лобовая часть корпуса, маска пушки, гнезда прицелов и приборов наблюдения. Всего уязвимой зоной может оказаться до 40 процентов лобовой проекции.

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