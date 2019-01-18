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18.01.2019,  
13:10
Текст:  Руслан Мельников

"Панцирь" против "Паука": российский комплекс ПВО сравнили с израильским

Эксперты оценили возможности комплексов ПВО российской и израильской разработки. Речь идет о ПЗРК "Панцирь-С1" и системе Spyder-MR ("Паук-MR").

Еженедельник "Звезда" попробовал проанализировать, как проявят себя эти средства ПВО в случае взаимного массированного авиаудара Израиля и Сирии.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Российский "Панцирь" на базе КамАЗа создан по схеме модульной конструкции, что значительно облегчает его ремонт и взаимозаменяемость блоков. По тому же принципу разработан и израильский "Паук" на базе чешской Татры. В скорости передвижения они примерно равны: каждый способен разогнаться до 90 километров в час. Однако проходимость российского ПЗРК значительно выше, особенно на слабых грунтах. Кроме того, он выигрывает в универсальности за счет скорострельного пушечного вооружения.

Вообще огневая мощь "Панциря" производит сильное впечатление. 12 управляемых ракет 57Э6Е с 20-килограммовыми зарядами уничтожат цель на высоте до 15 километров и на дистанции от одного до 20 километров. А низколетящие мишени попадут под огонь 30-миллиметровых пушек 2А38М со скорострельностью пять тысяч выстрелов в минуту.

На вооружении "Паука" имеется восемь ракет Derby с радиолокационным самонаведением и Python-5 c тепловизионным наведением. Различные типы ракет снабженны зарядами в 23 и 11 килограммов взрывчатки.

Издание признает, что "Панцирь-С1" проигрывает конкуренту в дальности обнаружения цели, однако по времени реакции отечественная разработка все же оказалась впереди. В итоге автор публикации делает вывод, что оба комплекса являются грозными бойцами, но благодаря универсальности, возможности уничтожать цели разного класса, причем как воздушные, так и наземные, а также умению вести огонь на ходу "Панцирь" все же получает преимущество.

Spyder. Фото: Lockt Tube / youtube.com
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