Часть обвинений снята с трех участников "Артподготовки"

Прокуратура отказалась от обвинения трех активистов экстремистского движения "Артподготовка" (запрещено в РФ) в участии в террористической организации. Об этом заявил прокурор в Московском окружном военном суде.

Отмечается, что с Олега Иванова, Олега Дмитриева и Сергея Озерова снята часть обвинений в связи с тем, что следствие установило отсутствие "устойчивых контактов и связей" между подсудимыми. При этом им продолжает вменяться подготовка к теракту, передает ТАСС.

Ранее в начале ноября 2017-го была пресечена деятельность экстремистов, планировавших поджоги административных зданий и нападения на сотрудников правоохранительных органов в столице во время Дня народного единства.

При задержании у подозреваемых были обнаружены компроненты для изготовления СВУ, ножи, кастеты, газовые баллончики, а также оружие с боевыми патронами.

Следствие полагает, что движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект были созданы Вячеславом Мальцевым. В июле 2017 года против него было заведено уголовное дело об экстремизме, но он успел уехать за границу, опасаясь ареста. Мальцев был объявлен в международный розыск. Движение "Артподготовка" признано экстремистским решением Красноярского краевого суда 26 октября 2017 года.