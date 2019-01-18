Крещенские морозы простоят в Москве до конца следующей недели

Ожидаемые в столичном регионе 19 января крещенские морозы продержатся до конца следующей недели. По данным метеорологов, впервые за зиму ночью температура воздуха в Москве понизится до минус 20 градусов.

"22 января ожидается дальнейшее понижение температуры, связанное с усилением антициклона со Скандинавии. По ночам будет до минус 20, а днем до минус 15 градусов", - говорится в сообщении синоптиков на портале "Метеоновости".

При этом на фоне повышенного атмосферного давления местами будет возможен небольшой снег. Однако существенного прироста снега не ожидается. Высота снежного покрова в столице будет близка к норме - 35 сантиметров.

Отметим, что в последний раз волна холодной погоды накрыла столицу еще в 2012 году. Тогда температура воздуха ночью упала до минус 20 градусов.