В Рыбинске построят гидрографическое судно для ВМФ

На судостроительном заводе в Рыбинске заложат гидрографическое судно для ВМФ "Яков Лапушкин".

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, торжественная церемония закладки судна состоится 22 января на судостроительном заводе "Вымпел".

Пятому новейшему малому гидрографическому судну проекта 19910 для ВМФ России приказом главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Владимира Королева присвоено имя "Яков Лапушкин" - в честь заслуженного гидрографа, начальника гидрографического управления ВМФ в годы Великой Отечественной войны контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина.

Судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Оно будет оснащено самыми современными техническими средствами.