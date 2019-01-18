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18.01.2019,  
10:06
Текст:  Элина Труханова (Ярославль)

В Рыбинске построят гидрографическое судно для ВМФ

Фото: Юрий Смирнов/РИА Новости Фото: Юрий Смирнов/РИА Новости
Фото: Юрий Смирнов/РИА Новости

На судостроительном заводе в Рыбинске заложат гидрографическое судно для ВМФ "Яков Лапушкин".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, торжественная церемония закладки судна состоится 22 января на судостроительном заводе "Вымпел".

Пятому новейшему малому гидрографическому судну проекта 19910 для ВМФ России приказом главнокомандующего Военно-Морским флотом адмирала Владимира Королева присвоено имя "Яков Лапушкин" - в честь заслуженного гидрографа, начальника гидрографического управления ВМФ в годы Великой Отечественной войны контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина.

Судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Оно будет оснащено самыми современными техническими средствами.

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