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18.01.2019 18:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Воронежских полицейских будут судить за пытки спиртом

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В Воронеже передано в суд уголовное дело против двух сотрудников полиции. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в региональном управлении СКР.

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В мае 2018 года полицейские расследовали кражу мобильного телефона у девушки. В совершении преступления подозревали ее знакомых. По версии следствия, чтобы добиться признания, правоохранители вызвали молодых людей в райотдел и поочередно заводили в кабинет, где заковывали в наручники, обездвиживали, а на голову надевали пакет с нашатырным спиртом, перекрывая доступ воздуха.

- Собрана исчерпывающая доказательная база из показаний потерпевших и свидетелей, заключений экспертов, протоколов осмотров и других материалов. Этого оказалось достаточно для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа Сергей Барбашов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Преступления правоохранителей
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