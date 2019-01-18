Воронежских полицейских будут судить за пытки спиртом

В Воронеже передано в суд уголовное дело против двух сотрудников полиции. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в региональном управлении СКР.

В мае 2018 года полицейские расследовали кражу мобильного телефона у девушки. В совершении преступления подозревали ее знакомых. По версии следствия, чтобы добиться признания, правоохранители вызвали молодых людей в райотдел и поочередно заводили в кабинет, где заковывали в наручники, обездвиживали, а на голову надевали пакет с нашатырным спиртом, перекрывая доступ воздуха.

- Собрана исчерпывающая доказательная база из показаний потерпевших и свидетелей, заключений экспертов, протоколов осмотров и других материалов. Этого оказалось достаточно для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа Сергей Барбашов.