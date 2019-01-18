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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Определены даты VI Российско-Китайского ЭКСПО

VI Российско-Китайское ЭКСПО планируется провести в Харбинском международном конференционно-выставочном центре с 15 по 19 июня 2019 года.

Главная тема ЭКСПО - "Межрегиональное сотрудничество Китая и России возможности, потенциал и будущее". Общая площадь выставки составит около 86 тысяч квадратных метров. Выставочные зоны разделены по содержанию и участникам-регионам: "Павильон международный, Гонконга, Макао и Тайваня", "Павильон российско-китайского сотрудничества", "Павильон электромеханического оборудования" и "Павильон крупногабаритной техники". На ЭКСПО будут в полной мере продемонстрированы результаты проектов в ключевых областях двустороннего сотрудничества, таких как современное сельское хозяйство, производство оборудования, аэрокосмическая промышленность, добыча полезных ископаемых, трансграничная электронная торговля, культура, инфраструктура.

Фото: partnery.cn
На Российско-Китайском ЭКСПО договорились об общих аграрных проектах

Выставка пройдет в год 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и в рамках Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества. В связи с этим на VI Российско-Китайском ЭКСПО особое внимание уделят претворению в жизнь принципов и положений, высказанных Генеральным секретарем КПК Си Цзиньпином на симпозиуме по возрождению Северо-Востока Китая и во время инспекционной поездки в провинцию Хэйлунцзян. Стоит задача углубить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами и реализовать достигнутый лидерами наших государств консенсус в сопряжении "Одного пояса и одного пути" с Евразийским экономическим союзом.

Конференции и форумы на ЭКСПО будут посвящены традиционным направлениям сотрудничества, в том числе межрегиональному, туристическому, образовательному, финансовому, молодежному и культурному. К участию в ЭКСПО приглашены представители из Китая, России и третьих стран, чтобы содействовать взаимосвязи и контактам всех элементов международного рынка, капитала, технологий, также способствовать либерализации и благоприятствованию торговли и инвестиций.

Во время ЭКСПО пройдут 33 российско-китайских мероприятия, такие как симпозиум "Пройденные 70 лет" с участием китайских и российских партнеров в сфере экономики и торговли, форум по международному сотрудничеству таможенных органов Китая и Евразийского экономического союза, семинар по межрегиональному сотрудничеству провинции Хэйлунцзян с районами Дальнего Востока и Байкальского региона России, специальное мероприятие провинции Хэйлунцзян и дружественных регионов России.

Культура Культурный обмен Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
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