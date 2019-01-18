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18.01.2019 05:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вблизи Курил вновь произошло два ночных землетрясения

Текст: Дина Непомнящая

В ночь на пятницу возле Курильских островов были зафиксированы два землетрясения.

В море у берегов Крыма зафиксированы подземные толчки

Как сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН, первый подземный толчок произошел в 102 километрах восточнее острова Матуа на глубине 61 километра. Магнитуда землетрясения составила 4,5. Второй толчок магнитудой 4,7 зарегистрировали в 207 километрах юго-восточнее острова Симушир на глубине 60 километров.

Для жителей близлежащих населенных пунктов оба сейсмособытия прошли незаметно. Тревога цунами не объявлялась.

Напомним, накануне вблизи Курил тоже случилось два неощутимых землетрясения.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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