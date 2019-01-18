Вблизи Курил вновь произошло два ночных землетрясения

В ночь на пятницу возле Курильских островов были зафиксированы два землетрясения.

Как сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН, первый подземный толчок произошел в 102 километрах восточнее острова Матуа на глубине 61 километра. Магнитуда землетрясения составила 4,5. Второй толчок магнитудой 4,7 зарегистрировали в 207 километрах юго-восточнее острова Симушир на глубине 60 километров.

Для жителей близлежащих населенных пунктов оба сейсмособытия прошли незаметно. Тревога цунами не объявлялась.

Напомним, накануне вблизи Курил тоже случилось два неощутимых землетрясения.