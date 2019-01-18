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18.01.2019 14:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Архангельск останется площадкой для обсуждения Арктики

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Международный арктический форум в 2019 году пройдет в Петербурге, но Архангельск сохранит статус площадки для обсуждения арктических вопросов. Об этом сообщил представитель губернатора Поморья по развитию Арктики Лев Левит.

Пятый международный форум "Арктика - территория диалога" должен был состояться в Архангельске 9-10 апреля 2019 года. Однако 17 января оргкомитет форума на заседании в Москве принял решение перенести его в Северную столицу.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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- Мы вышли на финишную прямую, но интерес к форуму оказался настолько велик, что он уже не вмещается в масштабы Архангельска, - отметил Лев Левит. - Изначально планировалось порядка 1500 участников, но на сегодня их число уже превысило четыре тысячи человек, и заявочная кампания продолжается. Самый большой зал Архангельска рассчитан на тысячу с небольшим мест. Поэтому было принято решение о переносе форума в город, где для него имеется вся инфраструктура.

В Архангельске предлагается проводить другие мероприятия арктической повестки: форум по природным ресурсам и экологии Арктики, выездные сессии ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста", заседания ассоциации полярников и другие.

Лев Левит подчеркнул, что федеральное финансирование, выделенное под форум на развитие инфраструктуры Архангельска, сохранится. Ремонт помещений Северного Арктического федерального университета и реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельска останутся на контроле до полного завершения.

- На международном форуме обсуждаются политические вопросы, а их комфортнее решать в больших городах. Мы же займемся прикладными задачами развития Арктики. Это как с подводными лодками, которые строят в Северодвинске и передают государству. Так и форум, который дважды состоялся в Архангельске, теперь выходит на новый уровень, - подытожил Лев Левит.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск СЗФО Санкт-Петербург
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