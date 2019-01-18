Названа причина взрыва на газопроводе в Ленобласти

Взрыв на магистральном газопроводе в Тихвинском районе Ленобласти произошел из-за земляных работ, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

В ведомстве отмечают, что из-за механического воздействия 460-м километре газопровода диметром 1400 миллиметра произошла утечка газа, который потом загорелся.

Сейчас участок с 436 по 460 километры газопровода перекрыт, на территории происходит выгорание газа и ведутся аварийно-восстановительные работы.

В центре отмечают, что на транспортировку голубого топлива инцидент не повлиял.