Названа причина взрыва на газопроводе в Ленобласти

Взрыв на магистральном газопроводе в Тихвинском районе Ленобласти произошел из-за земляных работ, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
В ведомстве отмечают, что из-за механического воздействия 460-м километре газопровода диметром 1400 миллиметра произошла утечка газа, который потом загорелся.
Сейчас участок с 436 по 460 километры газопровода перекрыт, на территории происходит выгорание газа и ведутся аварийно-восстановительные работы.
В центре отмечают, что на транспортировку голубого топлива инцидент не повлиял.