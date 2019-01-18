В Коми плату за утилизацию бытовых отходов начислили умершим

Платежки на умерших лиц от регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами "Ухтажилфонда" пришли в населенные пункты Сысольского района, в частности, в село Куратово. Чем немало удивили жителей, вынужденных доказывать, что умершие родственники в квартире уже не проживают, и за мусор платить, естественно, не должны.

Как рассказал "РГ" заведующий отделом ЖКХ районной администрации Сергей Пименов, такая ситуация не только в Куратово. Сколько всего пришло таких "запоздавших" платежек, неизвестно. А возникла ситуация из-за того, что региональный оператор по договору с энергетиками воспользовался имеющейся у них базы, но актуальность данных не проверял. Не обеспокоились вовремя и сами жители. Так, в частности, в Куратово после смерти собственников, с которыми в свое время были заключены договоры на электроэнергию, их наследники бумаги не переоформляли А, поскольку за электроэнергию люди платят, исходя не из количества жильцов в квартире, а по показаниям счетчика, необходимости в срочной актуализации данных вроде и нет.

В отличие от утилизации отходов, плата за которую начисляется по числу жителей. Так, в Сысольском районе проживающие в квартире с центральным отоплением будут платить в этом году 115 рублей 50 копеек с человека, а с печным - 57 рублей. Такая разница обусловлена тем, что в последнем случае люди сами "утилизируют" часть отходов в печке, например, картон.

В любом случае за год получаются сотни рублей. В "Ухтажилфонде" оперативно прокомментировать ситуацию не смогли - директор в командировке. В пресс-службе "Коми энергосбытовой компании", которая по договору с региональным оператором рассылает платежки на утилизацию мусора, в курсе происходящего и признают, что база абонентов нуждается в актуализации. Для этого они предлагают людям самим предоставить документы, подтверждающие реальное количество проживающих, эти данные будут внесены в базу и на их основании сделают перерасчет.