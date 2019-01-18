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18.01.2019 14:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани после ДТП скончалась трехлетняя девочка

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В городе Армавире Краснодарского края в больнице сегодня скончалась трехлетняя девочка, госпитализированная после ДТП.

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По информации регионального УГИБДД, эта авария произошла накануне вечером при въезде в Армавир. На трассе столкнулись Nissan Qashqai и КамАЗ, которые двигались в одном направлении.

Водитель грузовика не пострадал, а в легковом автомобиле травмы различной тяжести получили супруги и две их дочери (трех и шести лет). Все они были доставлены в больницу. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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