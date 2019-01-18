Ростовчанка пыталась получить маткапитал за несуществующего ребенка

В Сальском районе Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которую подозревают в мошенничестве при попытке получить материнский капитал.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, чтобы получить 450 тысяч рублей маткапитала, женщина предоставила поддельное свидетельство о рождении ребенка. Однако при проверке выяснилось, что на самом деле ребенка у нее нет.

"Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили и задержали 37-летнюю ростовчанку", - рассказали в ведомстве.

Уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Охотница за маткапиталом находится под подпиской о невыезде.