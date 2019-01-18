Умер летописец истории донских армян Антраник Малхасян

В Ростовской области умер ветеран Великой Отечественной войны, известный краевед, заслуженный учитель РСФСР и почетный член Нахичеванской-на-Дону армянской общины Антраник Малхасян. В общине его назвали выдающимся соотечественником, большим патриотом и поборником сохранения родного языка.

"Он ушел на 98-ом году жизни. Это огромная, невосполнимая потеря для всех нас", - отметили в сообщении в официальной группе общины ВКонтакте. Похороны Антраника Геворковича состоятся в селе Большие Салы, где он родился в 1921 году.

Антраник Малхасян является потомком крымских (анийских) армян. Он воевал под Старой Руссой, принимал участие в Сталинградской битве, освобождал Ростов-на-Дону и свое родное село. Кроме того Антраник Геворкович участвовал в боях за Крым, в штурме Сапун-горы и Севастополя.

После демобилизации он закончил исторический факультет Ростовского пединститута и открыл вечернюю школу для жителей Чалтыря. Антраник Малхасян стал организатором первой в стране телепередачи "Школа на дому для тех, кто работает и учится", которая выходила на ростовском телевидении. Позднее этот опыт использовало центральное телевидение, где такая передача выходила до конца 80-х годов.

Антраник Малхасян руководил школьной секцией Ново-Нахичеванской армянской общины и открыл при ростовских школах курсы армянского языка. Он также издал несколько книг об истории и особенностях языка донских армян.

Антраник Геворкович был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "Маршал Баграмян" и "За ратную службу".